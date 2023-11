Maltempo: in chat fake news su scuole chiuse a Pescara

"Stiamo monitorando costantemente la situazione e stiamo valutando, ma il sindaco ha deciso che le scuole a Pescara domani saranno aperte". Lo dice all'ANSA l'assessore comunale alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli, smentendo la notizia che circola sui social e nelle chat ed etichettando il messaggio come fake news.

Nelle ultime ore, infatti, si è generato il tam tam relativo a un messaggio in cui si comunicava la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, facendo riferimento anche a un'imminente ordinanza in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune. "La stanno facendo girare e non si capisce da chi sia partita" afferma Santilli smentendo la notizia.

In un video su Facebook, il sindaco, Carlo Masci, spiega di non aver firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole perché "mi sono sentito con la Protezione civile sia comunale che regionale e mi hanno detto che la situazione tornerà alla normalità entro questa notte, quindi domani le scuole potranno tranquillamente stare aperte".

"Mi dispiace - scrive poi il primo cittadino - che, anche nei momenti in cui la città dovrebbe essere unita, ci siano quelli che si divertono a mandare in giro fake news".



