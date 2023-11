Maltempo: a Pescara pioggia incessante, allagamenti e disagi

Danni e disagi a causa dell'ondata di maltempo che, come preannunciato, si sta abbattendo sull'Abruzzo. Allagamenti ai piani terra, garage e scantinati invasi dall'acqua e sottopassi impraticabili sulla costa e in particolare a Pescara e Montesilvano, dove piove incessantemente da ore. Vigili del Fuoco del Comando provinciale in azione, con decine di interventi in coda.

"Da ieri notte - scrive sui social Riccardo Chiavaroli, presidente di Ambiente Spa - con i nostri operatori stiamo intervenendo sui tombini in città per limitare i danni di allagamenti dovuti alla pioggia insistente. Ringrazio gli addetti impegnati sul campo e chiedo pazienza ai cittadini; solo a Pescara vi sono oltre 20 mila tombini e le otturazioni non dipendono dalla sola pulizia (che effettuiamo costantemente), ma dalla impossibilità della rete idrica di assorbire grandi quantità d'acqua tutte di colpo".

Disagi anche a Francavilla al Mare, dove sono stati chiusi i sottopassi di via dei Marrucini, via Marino, via Pola e piazza Angelucci. La Protezione civile, per la giornata odierna, aveva diramato un allerta gialla - criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali su parte dell'Abruzzo, in particolare per i bacini "del Pescara" e "Tordino Vomano".





