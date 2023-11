Il comandante Giovannone in visita al prefetto di Teramo

Questa mattina il Direttore Marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, capitano di vascello Fabrizio Giovannone, si è recato in visita ufficiale alla Prefettura della provincia di Teramo.

Giovannone, accompagnato dal comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, tenente di vascello Alessio Fiorentino, è stato accolto dal prefetto Fabrizio Stelo il quale ha espresso vivo apprezzamento per le attività svolte giornalmente dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera nell'assolvimento dei compiti istituzionali e che danno lustro al Corpo nello svolgimento della funzione marittima affidata alle Capitanerie di Porto. Il comandante Giovannone ha ringraziato il prefetto Stelo per l'attenzione dimostrata e ha rinnovato la massima collaborazione del Corpo.



