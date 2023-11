Due scosse di terremoto avvertite all'Aquila

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state nettamente avvertite dalla popolazione all'Aquila, la prima alle 17:52 di magnitudo 3.6 con epicentro a 3 km dalla città a una profondità di 12.8 km, la seconda alle 17:53 di magnitudo 3.7 con epicentro a Lucoli e profondità di 10 km. come registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non ci sono notizie di problemi, nella zona est del capoluogo la gente si è riversata per strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA