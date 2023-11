Commercio, a Chieti mercato nella Villa comunale

Il mercato degli ambulanti che si tiene a Chieti il venerdì si trasferisce da via della Liberazione e dal primo dicembre si svolgerà nell'area della Villa Comunale, articolato su piazza Mazzini e via Guido Costanzi ovvero l'area antistante ingresso ex ospedale militare.

Lo stabilisce l'ordinanza pubblicata oggi che attiva la sperimentazione della nuova ubicazione, e fissa a martedì 28 novembre alle ore 9.30 il giorno per l'assegnazione dei nuovi posteggi a che si terrà nei locali dell'Ufficio commercio del Comune sulla base della graduatoria e con riferimento all'ordine di anzianità degli operatori.

"Si tratta di una soluzione costruita insieme agli operatori, emersa da un confronto serrato e condiviso tenutosi in sede di Commissione Commercio che ha interessato tutti i soggetti di competenza - dice l'assessore al Commercio Manuel Pantalone - Sono davvero lieto che si sia arrivati a una soluzione che accontenta tutti e che consentirà, con tutte le prescrizioni necessarie condivise con la Polizia Municipale, dal peso dei mezzi al divieto di alterare con segnaletica orizzontale lo stato dei luoghi, alla tutela degli alberi e degli arredi, un'ubicazione funzionale sia agli operatori sia al pubblico storico che accompagna questo appuntamento. La metteremo in pratica con la massima attenzione, perché è situata all'interno della nostra Villa comunale, che è uno dei luoghi di maggiore fruizione e pregio della città e che necessita di particolare cura e attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA