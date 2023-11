Schiacciato dal trattore, muore 32enne nel pescarese

Un uomo romeno di 32 anni, Claudiu-Onut Stafie, è deceduto questa mattina in un incidente agricolo accaduto in via Monte di Fonte Alto nel territorio comunale di Bussi sul Tirino.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo sarebbe stato sbalzato e poi schiacciato da un trattore mentre stava facendo la legna. Una volta scattato l'allarme sul posto, difficile da raggiungere, i sanitari del 118 sono arrivati con l'elisoccorso, ma hanno potuto constatare solo il decesso. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.





