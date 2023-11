Roccella, su legge contro violenza di genere percorso condiviso

"Noi l'apertura all'opposizione su questo tema l'abbiamo fatta immediatamente, tanto è vero che questa legge contro la violenza che è in Parlamento è stata già votata alla Camera all'unanimità e sarà votata dopo domani al Senato, spero e penso all'unanimità".

Così a L'Aquila la ministra per la famiglia, Eugenia Maria Roccella, rispondendo ai giornalisti sull'iniziativa del Governo sull'educazione sentimentale nelle scuole e sulla violenza di genere.

"Altre volte non è successo così pur sullo stesso tema, - ha aggiunto - - l'opposizione non le ha votate in altre legislature quindi c'è stata già un'apertura da parte nostra perché riteniamo che contro la violenza sulle donne dobbiamo veramente lottare tutti insieme. Il metodo è assolutamente già il nostro".





