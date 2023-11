Roccella, 1522 è un modo per non far sentire le donne sole

Il ministro per la Famiglia, Eugenia Maria Roccella, ha visitato il capoluogo della Regione Abruzzo, per lanciare la campagna di sensibilizzazione del numero 1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking, pubblicizzato per ora sui mezzi pubblici del Comune dell'Aquila.

"Il 1522 è un primo modo di non far sentire sole le donne - ha detto -. C'è una prima risposta della comunità che si stringe attorno alle donne e certo non può essere pubblicizzato soltanto intorno alla giornata contro la violenza, dobbiamo diffonderlo molto di più perché abbiamo visto che quando viene diffuso le telefonate sono molte di più quindi dobbiamo farlo conoscere".

La ministra Roccella, il sindaco Pierluigi Biondi, e l'assessore comunale alle Pari Opportunità sono saliti a bordo di uno degli autobus dell'Ama allestiti con la pubblicità del 1522 per percorrere alcune strade della città.



