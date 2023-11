Naiadi: Sospiri, ultime vicende sono di natura burocratica

"Ho preso atto delle ultime vicende tecnico-amministrative che stanno interessando il complesso sportivo de Le Naiadi, e che appunto hanno una natura squisitamente burocratica, non certamente politica che può però dettare gli indirizzi per garantire l'operatività gestionale di quell'impianto, individuando le possibili strade che poi dovranno essere sottoposte a valutazione tecniche - ha affermato in una nota il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri - Il nostro obiettivo, come Regione Abruzzo, è far sì che quella struttura non gravi sulle casse dei contribuenti e sia capace autonomamente di produrre utili. Sappiamo quello è successo negli ultimi mesi, ovvero che sono stati esperiti diversi tentativi pubblici di affidamento che sono rimasti infruttuosi, poi all'ultimo tentativo qualcuno ha risposto, c'è stata un'aggiudicazione provvisoria, poi definitiva, poi però si sono rilevate delle problematiche e gli uffici, che avevano effettuato l'aggiudicazione, hanno deciso di rescindere l'affidamento in autotutela. Il nostro obiettivo però era ed è quello di tenere aperte le Naiadi, e il tempo è evidentemente scaduto, chiaramente non possiamo restare in attesa degli eventi e occorre procedere con altre valutazioni. Oggi possiamo fare una scelta chiara: portiamo in giunta regionale l'affidamento in gestione ventennale dell'impianto al Comune di Pescara che può contare sul know how della sua società partecipata, Pescara Energia, per la gestione di quel fattore che più di altri genera uno squilibrio, ovvero i costi dell'energia. In questo caso si assegneranno al Comune anche i 5 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione, esattamente come la Regione Abruzzo già fa per altri immobili, utili per eseguire i lavori di rifunzionalizzazione del complesso sportivo. Inoltre possiamo chiamare in gioco in partnership la FIN - Federazione Italiana Nuoto, che ha sicuramente il know how tecnico-gestionale, con la possibilità di riassorbire il personale secondo quanto previsto dalla normativa contrattualistica agevolata per gli Enti Sportivi e con Pescara Energia e il Comune di Pescara si terrà aperta la struttura con il personale già operativo e formato per non disperdere l'utilizzo di un bene che non può restare a lungo inattivo. Ora è il momento di procedere in maniera pratica e concreta, non possiamo certamente attendere ulteriori gare e affidamenti privati a terzi".



