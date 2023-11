Naiadi: proposta Sospiri, affidare a Comune per 20 anni

"La vicenda de Le Naiadi continua a essere per la Regione Abruzzo una priorità da risolvere in breve tempo innanzitutto per la salvaguardia dei posti di lavoro e per la funzionalità dell'impianto dal punto di vista strutturale. A questo punto abbiamo una strada percorribile: portare in giunta la delibera per l'affidamento ventennale rinnovabile al Comune di Pescara con il finanziamento FSC di 5milioni di euro per effettuare i lavori necessari a Le Naiadi per restituire funzionalità alla struttura, e il Comune potrà avvalersi del know how della partecipata Pescara Energia appunto per abbattere i costi dell'energia e in aggiunta essere affiancata dalla Federazione Italiana Nuoto per la gestione della parte organizzativa sportiva, peraltro con l'immediato riassorbimento di tutti i lavoratori e assicurando continuità operativa a un impianto che non può e non deve strutturalmente restare chiuso". Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenendo sulla vicenda de Le Naiadi.



