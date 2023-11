'Testimone d'accusa' con Gravina apre la stagione del Tsa

Si apre con un dramma giudiziario, mai messo in scena prima in Italia, la stagione teatrale aquilana, organizzata da Teatro stabile d'Abruzzo, mercoledì 22 novembre ore 21, giovedì 23 novembre ore 17.30 e ore 21.00, al Ridotto del Teatro Comunale, va in scena 'Testimone d'accusa' di Agatha Christie.

La traduzione è a cura di Eduardo Erba, e la regia di Geppy Gleijeses, con Vanessa Gravina e Giulio Corso, la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino e con Michele Demaria, Antonio Tallura, Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti, Paola Sambo, Francesco Laruffa, Erika Puddu, Lorenzo Vanità. Una produzione Gitiesse Artisti Riuniti e Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale.

"Esiste la commedia perfetta? - si chiede Geppy Gleijeses - Forse sì. Secondo alcuni critici è 'Il matrimonio di Figaro' di Beaumarchais, secondo altri è 'L'importanza di essere Franco' di Oscar Wilde. Sul più bel dramma giudiziario però non ci sono dubbi: 'Testimone d'accusa' di Agatha Christie. Il gioco non verte tanto sulla psicologia dei personaggi (ci aggiriamo tra simulatori occulti, assassini, grandi avvocati) quanto sulla perfezione del meccanismo".

"È infernale questo meccanismo aggiunge il regista - con un colpo di scena dopo l'altro, in un crescendo raveliano, una battuta dopo l'altra. E la costruzione giudiziaria? Impressionante per precisione e verità, come se l'avesse scritta il più grande giudice inglese del secolo scorso. Lo spunto, come spesso accade nelle opere della Christie, parte dalla storia di una donna tradita dal marito più giovane; ed è uno spunto autobiografico". L'autrice fu tradita dal primo marito (di cui però portò sempre il cognome) e sposò poi un uomo molto più giovane di lei.

Per ulteriori informazioni: botteghino 0862.410956 o 348.5247096 e-mail botteghino@teatrostabile.abruzzo.it.



