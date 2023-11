Naiadi: Blasioli (Pd), revoca Areacom perchè c'è la Procura

L'Areacom revoca l'aggiudicazione della gara per l'affidamento ventennale de "Le Naiadi", e ci sono "Alla base della motivazione - scrive in una nota il Consigliere Regionale del Pd Antonio Blasioli - parte dei dubbi da noi avanzati. Perché la decisione - si chiede Blasioli - è giunta solo dopo l'intervento della Procura?".

La nota prosegue con la ricostruzione di tutti i passaggi e le annotazioni, già dalla scorsa estate, di Blasioli ad un procedimento che presentava, dal suo punto di vista, non poche anomalie: "La scelta dell'affidamento diretto a seguito della richiesta di proroga di un partecipante a termini già scaduti, quella di affidare l'impianto per quattro mesi a spese della comunità in pendenza della proroga, e la circostanza che nessuno abbia dato seguito all'affidamento temporaneo, sono solo alcune delle anomalie evidenziate. Abbiano anche messo in evidenza come la polizza fideiussoria - prosegue Blasioli - fosse stata rilasciata da una società non iscritta nelle liste previste per il capitolato".

L'Arecom - prosegue la nota - "ha smentito l'intera maggioranza di centrodestra revocando in autotutela l'aggiudicazione della gara per l'affidamento ventennale. "C'è del rammarico - scrive ancora Blasioli - perché solo a seguito dell'intervento della Procura si è deciso di tornare, finalmente, sui propri passi rilevando come ad un più attento esame dell'intera procedura e di tutta la documentazione di gara è emerso che nell'ambito della documentazione amministrativa è stata presentata una garanzia provvisoria non conforme." "Ora, in attesa degli sviluppi e al fine di scongiurare una nuova chiusura prolungata - scrive ancora Blasioli - rinnovo l'invito ad avviare subito un'interlocuzione con tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati (Università e Federazione Italiana Nuoto)."



