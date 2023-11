Naiadi: AreaCom in autotutela ritira affidamento gestione

E' stata pubblicata questa mattina la Determina dell'AreaCom in autotutela che stabilisce l'annullamento dell'aggiudicazione della gara per la gestione delle Piscine "Le Naiadi" di Pescara all'Operatore economico "Club Aquatico Pescara Ssd" quale soggetto affidatario temporaneo del servizio nelle more dell'espletamento della procedura ordinaria di scelta del contraente. Il documento parla anche di annullamento dell'aggiudicazione disposta con determinazione n° 317 del 27 settembre scorso, per l'affidamento ventennale allo stesso operatore. Si dispone anche di segnalare i predetti fatti all'Anac per l'attivazione delle procedure di annotazione e di indire con separato provvedimento un nuovo esperimento di gara in conformità alle previsioni dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n° 256 del 5 maggio scorso. L'AreaCom giunge a questa disposizione dopo che ad oggi - recita la determina - non è stato ancora sottoscritto il contratto di concessione ventennale e che non è esperibile alcun "soccorso istruttorio" nè necessita di chiedere chiarimenti o integrazioni a documentazione incompleta.

Sullo sfondo l'inchiesta della Procura di Pescara sull'ipotesi del reato di turbativa d'asta con l'iscrizione sul registro degli indagati di 4 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA