Infrastrutture digitali, tappa all'Aquila del 'TourFor5G'

Ha fatto tappa all'Aquila il 'TourFor5G', ciclo di incontri sul territorio per confrontarsi sul valore delle infrastrutture digitali, sul 5G e sulla rilevanza dei territori, anche per raggiungere gli obiettivi del Pnrr per favorire la transizione digitale del Paese. L'incontro, dal titolo 'Innovazione digitale e crescita dei territori', si è tenuto Palazzo Fibbioni ed è stato promosso da For in partnership con Inwit. Tra i presenti Antonella Ballone, presidente Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, Pierlugi Biondi, sindaco dell'Aquila, dei senatori Michele Fina, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris, oltre a Eleonora Laurini (Ance Giovani) e Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane) . Un appuntamento moderato da Claudio Velardi, presidente di For. "L'Aquila - ha sottolineato il sindaco Biondi - è tra le prime città italiane ad aver avviato il progetto Sicura, finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e finalizzato alla realizzazione di una casa delle tecnologie emergenti, un centro di trasferimento tecnologico relativo ad applicazioni del 5G e dell'Intelligenza artificiale.

La sicurezza, dalla cybersecurity fino alla protezione ambientale ed al monitoraggio strutturale degli edifici, ha rappresentato fino ad ora il filo conduttore della struttura.

favorire le nuove tecnologie a vantaggio delle piccole e medie imprese, che caratterizzano in modo rilevante il tessuto produttivo delle aree interne d'Abruzzo, rientra nella strategia di crescita dei territori".

"La realizzazione delle infrastrutture digitali e condivise - ha dichiarato Michelangelo Suigo di Inwit - contribuisce a colmare i gap territoriali e a dare vita a un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile. È fondamentale accrescere la consapevolezza e l'informazione sul valore delle torri di telecomunicazioni. Come Inwit - ha detto ancora - abbiamo contribuito alla digitalizzazione della città, la copertura del Consiglio regionale con le nostre microantenne Das e stiamo lavorando per coprire 7 aree della provincia, ora in digital divide, grazie al Piano Italia 5G densificazione del Pnrr"



