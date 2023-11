Giornata nazionale degli alberi in scuole d'Abruzzo e Molise

Incontri con le scuole, messa a dimora di piante, iniziative di sensibilizzazione. Anche quest'anno, si rinnova in Abruzzo e Molise, così come in tutta Italia, la 'Giornata nazionale degli alberi', iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della conservazione e valorizzazione del patrimonio arboreo.

"L'Arma dei Carabinieri - si legge in una nota - ha inteso conferire un significato all'evento, articolando iniziative di sensibilizzazione rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie che si svolgeranno martedì 21 novembre nei plessi scolastici e le aree individuate dalle amministrazioni comunali, con incontri dei Carabinieri forestali con gli alunni".

Verranno messe a dimora, in Abruzzo e Molise, 785 piantine di specie forestali autoctone, fornite dai Centri di conservazione della biodiversità dei Carabinieri. Querce, pini mughi, pruni, corbezzoli, olmi, roverelle e tanti altri andranno, quindi, ad arricchire numerosi spazi pubblici. Mercoledì 22 novembre, inoltre, all'Aquila è previsto un ulteriore appuntamento celebrativo, che si terrà alle ore 10.30 nell'area limitrofa allo stadio di atletica Isaia di Cesare, che vede il pieno coinvolgimento della Regione Abruzzo e del Comune per la messa a dimora di un esemplare di "sorbo montano" eletto ad 'Albero cittadino', ovvero simbolo della funzione essenziale per garantire il benessere e la salute di chi vive in città, grazie alle funzioni di fissazione dell'anidride carbonica, di filtratore e ripulitore dell'aria, nonché di regolatore del clima espletata dai nostri amici foto-sintetizzatori. L'Aquila entrerà, quindi, a far parte del progetto nazionale promosso dall'Arma che vede appunto protagonista l'albero (di città ed in città) e che avrà il suo momento culminante all'Università Federico II di Napoli, ove si terrà un convegno dedicato all'argomento e saranno realizzati collegamenti in streaming con alcuni capoluoghi di Regione.



