Danze moderne: l'abruzzese De Simone vicecampione del mondo

L'abruzzese di Fossacesia Andrea De Simone vice campione del mondo di danze standard.

L'atleta frentano ha ottenuto il prestigioso titolo in coppia con Giulia Giacoppo, di Solbiate Arno (Varese). Il lusinghiero piazzamento è stato ottenuto nei Mondiali, svoltisi a Schladming in Austria.

Grande l'emozione dei due atleti. "A dirlo non sembra vero.

Siamo ancora pieni di emozione" hanno detto Andrea De Simone e Giulia Giacoppo nel corso di una telefonata al sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio. "È stata un'affermazione che rimarrà nei nostri cuori per sempre, vissuta con le nostre famiglie e la tifoseria migliori di sempre. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato da vicino e da lontano. Siete tutti così speciali, vi vogliamo un gran bene!".

Soddisfatto il primo cittadino di Fossacesia Di Giuseppantonio: "Bravo Andrea, il tuo è stato un incredibile successo, che saluto con grande soddisfazione anche a nome di tutti i cittadini di Fossacesia. Faccio i complimenti a Giulia, siete stati - ha concluso il primo cittadino- una fantastica coppia".



