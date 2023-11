Premio NordSud, Cercas e Rescigno vincitori 13/a edizione

I vincitori della tredicesima edizione del Premio Internazionale NordSud di Letteratura e Scienze sono lo scrittore e saggista spagnolo Javier Cercas, tradotto in trenta lingue, Premio Planeta, con il romanzo Il castello di Barbablù (Guanda, 2022), e la scienziata Maria Rescigno, patologa, fondatrice di Postbiotica, una delle più importanti ricercatrici italiane, con il libro Microbiota geniale (Vallardi, 2023). Lo rende noto l'organizzazione del Premio, in vista della cerimonia ufficiale che si svolgerà venerdì 24 novembre a Pescara.

I due vincitori si aggiungono all'Albo d'Oro delle precedenti edizioni che hanno visto premiati, tra gli altri Peter Handke (Premio NordSud 2009 e Premio Nobel 2019) Kamila Shamsie, Aleksandar Hemon, Lars Gustafsson, Luis Sepúlveda, Michael Krüger, Ko Un, André Aciman, Yang Lian, Durs Grünbein, per la Letteratura, e Lucia Votano, Kumaraswamy Vela Velupillai, Giovanni F. Bignami, Jean-Paul Fitoussi, Anwar Shaikh, Edoardo Boncinelli, Shu-Heng Chen, Ragupathy Venkatachalam, Ilaria Capua, Arun Agrawal, per le Scienze.

"Nato per favorire contatti, scambi, influenze tra il Nord e il Sud, il Premio - ricordano i promotori - nella realtà attuale rappresenta un 'metaforico Sud' e un 'metaforico Nord', percezione determinata dal cambiamento radicale della società".

La giuria è composta da Nicola Mattoscio (presidente), Stevka Šmitran (segretario) e Lucia Votano (componente).

Appuntamento con la cerimonia di premiazione venerdì 24 novembre, alle ore 17:30, nella sala convegni della Fondazione PescarAbruzzo, in corso Umberto, a Pescara. Interverranno Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Stevka Šmitran, segretario del Premio. Durante la cerimonia i vincitori interverranno con i loro contributi, scritti per l'occasione sul tema "Idea di contemporaneità".



