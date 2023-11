Patria dei cuochi a rischio, arriva la borsa di studio

L'istituzione di una borsa di studio rivolta agli studenti nuovi iscritti per evitare l'accorpamento dell'alberghiero patria dei cuochi, l'istituto 'Marchitelli' di Villa S.Maria: a lanciare la proposta è la Onlus 'Peppino Falconio' che ha rinnovato l'appello alla Regione Abruzzo, e a tutte le istituzioni coinvolte, "affinché si riveda il processo di accorpamento".

La storica scuola che ha dato grandi cuochi e professionalità della ristorazione a tutto il mondo rischia di perdere la propria specificità per la proposta di dimensionamento della Regione Abruzzo che prevede l'annessione all'istituto comprensivo di Quadri a causa del numero di iscritti all'alberghiero che non supera le 300 unità. La scuola oltre ad essere un istituto professionale di prestigio, con numerosi eventi, è di fatto un 'albergo con ristorante', per la gestione dei due convitti e della mensa dei convitti, con oltre 150 ospiti al giorno.

"Quest'anno - spiegano dalla Onlus 'Falconio' - eravamo intenzionati a spostarci nel Nord Italia per le nostre borse di studio, ma non potevamo rimanere fermi davanti alle difficoltà dell'istituto alberghiero del nostro paese. Le borse di studio 2024 saranno quindi destinate agli allievi di terza media di tutti i plessi dell'IC Benedetto Croce di Quadri. Partiremo da Villa Santa Maria perché da anni questo storico istituto della patria dei cuochi lamenta un'emorragia continua di iscritti".

A lanciare l'allarme, circa un mese fa, era stata la Cisl AbruzzoMolise, chiedendo "a tutti i rappresentanti politici affinché ci fosse coerenza con le linee nazionali e regionali di salvaguardia delle specificità delle scuole nelle aree montane".

Proprio ieri la la Conferenza di programmazione e organizzazione scolastica della Provincia di Chieti ha rigettato la proposta di accorpamento del 'Marchitelli' all'istituto comprensivo di Quadri, ma a prendere la decisione finale sarà comunque la Regione Abruzzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA