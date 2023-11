Olio peligno in controtendenza, produzione sale del 30%

Ottima annata per i produttori di olio della Valle Peligna. Mentre in quasi tutte le altre zone della Penisola si registra una netta flessione nella produzione, nel comprensorio peligno si parla di un aumento di oltre il 30% con una qualità del prodotto in linea con le migliori annate.

Come spiega il giovane e pluripremiato produttore, Marcello Della Valle, che con il suo olio, da anni, delizia il palato dei cultori sopraffini della cucina ed è scelto dai migliori chef italiani per la preparazione dei loro piatti gourmet.

"Fortunatamente la crisi che ha colpito l'uva e quindi il vino non si è avuta nel settore dell'olio", spiega Marcello della Valle, "di olive ce ne sono in abbondanza e di ottima qualità. Voglio sottolineare che non sempre l'abbondanza del prodotto è indice di qualità, ma quest'anno è così, per la gioia d tutti noi". Per quanto riguarda la quantità del prodotto, Della Valle parla di un 30-35% in più rispetto alla scorsa stagione. La campagna olearia partita ormai dalla fine del mese di ottobre, sta facendo registrare numeri importanti con grande soddisfazione anche dei piccoli produttori che metteranno in tasca qualcosa in più rispetto allo scorso anno. In Valle Peligna esistono sei frantoi e tutti stanno lavorando a pieno regime.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA