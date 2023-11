Mancinelli tra i premiati dell'Hollywood Music in Media 2023

La canzone 'Mushka's Lullaby', scritta da Richard M. Sherman, cantata da Holly Sedillos e arrangiata e prodotta da Fabrizio Mancinelli, musicista originario dell'Aquila, ha vinto un premio all'Hollywood Music in Media Awards nella sezione dedicata ai brani nei cortometraggi.

L'evento internazionale, con base a Los Angeles, assegna riconoscimenti alle colonne sonore originali per film, serie tv, videogiochi, trailer, pubblicità, documentari, video musicali e programmi speciali. In questa edizione, tra gli altri vincitori, il premio per la canzone in un lungometraggio è stato assegnato a 'What Was I Made For?', il brano che ha fatto da colonna sonora al film 'Barbie', scritto da Billie Eilish e dal fratello, nonché suo collaboratore da ormai molti anni, Finneas.

C'è soddisfazione da parte di Mancinelli per questo riconoscimento. "Sto cercando da ore le parole giuste - scrive sui social - per descrivere un'emozione inaspettata di condividere un premio con il mio eroe Richard M. Sherman (sì, proprio lui... quel Richard M. Sherman di Mary Poppins) e con la mia amica incredibile, la cantante Holly Sedillos, che ha donato alla canzone una bellissima anima. E che piacere figurare tra le nomination, insieme ad altri brillanti colleghi, insieme a Christopher Lennertz e al suo significativo progetto Pacemaker Musical".

La colonna sonora di Mancinelli arricchisce il cortometraggio diretto e prodotto da Andrea Deja, veterano dell'animazione dei Walt Disney Animation Studios degli anni '80 e '90. Il corto narra la storia di una ragazza di nome Sarah che, costretta ad abbandonare la nonna malata, si trasferisce dal padre burbero nella foresta russa. Qui, adotterà un cucciolo di tigre rimasto orfano che chiamerà Mushka per via di alcuni peli a forma di M sulla testa.

La colonna sonora di Mushka (che include la 'Lullaby' e due arrangiamenti speciali per flauto e pianoforte - scritta appositamente per Sara Andon e Simone Pedroni) è stata lanciata sul mercato da Lakeshore Records. Un lavoro in co-produzione con Robert Townson. "Ringrazio Deja - scrive ancora Mancinelli - per la fiducia riposta in me".



