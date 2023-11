Film in streaming per le scuole su diritti umani in Abruzzo

Due incontri online dedicati alle scuole medie e superiori per approfondire e riflettere insieme sull'importanza di due valori inviolabili sui cui si basa la dignità umana: diritti e rispetto. Questa la proposta dell'Istituto cinematografico dell'Aquila 'La Lanterna Magica'.

Lunedì 20 novembre, nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza viene proposta in streaming, sui canali dell'Istituto, la visione del film 'La guerra dei cafoni' di Davide Barletti e Lorenzo Conte (Italia, 2017); il 20 novembre 1959 l'Assemblea generale Onu la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e sempre nello stesso giorno la Convenzione sui diritti del fanciullo nel 1989.

Il film dichiara sin dalle prime inquadrature il suo soggetto: la lotta di classe nel nostro sud a partire da ciò che per secoli ha caratterizzato i rapporti di forza tra ricchi e poveri, il latifondo, la terra dei grandi proprietari che succhiavano ogni risorsa lasciando i contadini oppressi da fatica e sofferenza.

Sabato 25 novembre, per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne viene proposta ai ragazzi la visione del film 'Lea' di Marco Tullio Giordana (Italia, 2015). L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne e per dire no alla violenza di genere in tutte le sue forme. Il film ripercorre la vita della testimone di giustizia Lea Garofalo, che sfidò la 'ndrangheta per dare alla figlia Denise una vita onesta. Un racconto di formazione nel quale, come nella vita di Lea e Denise, i tanti episodi di dolore e violenza si sovrappongono a momenti di allegria, speranze e sogni. Ogni film è seguito dall'approfondimento di Martina Orlando, docente di Cinema e restauratrice cinematografica.

Un'iniziativa in collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale per l'Abruzzo. Info: lanterna.magica2009@gmail.com



