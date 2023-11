Sciopero: in 3 mila a Lanciano, bus e treni da tutto Abruzzo

Sono state stimate in circa 3.000 persone i partecipanti allo sciopero generale regionale d'Abruzzo in svolgimento a Lanciano. I lavoratori e le lavoratrici sono giunti con 30 autobus e numerose corse di treni speciali dall'intera regione. La manifestazione si è aperta alle 10:35 partendo da viale delle Rose percorrendo poi Corso Trento e Trieste per approdare a Piazza Plebiscito con un lungo percorso che è stato totalmente riempito dai manifestanti. Sono presenti per la Uil la segretaria nazionale Ivana Veronese, che farà l'intervento conclusivo, Michele Lombardo, segretario regionale, e Nicola Manzi, coordinatore regionale dei metalmeccanici.

Per la Cgil presente il segretario regionale Carmine Ranieri.

Altri ospiti sono Fabiola Ortolano, segretario generale Uil-Scuola Abruzzo, il consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci, il segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli, il consigliere regionale Francesco Taglieri, Chiara Pupi, segretaria generale Uil-Temp Abruzzo in rappresentanza degli autonomi e somministrati, inoltre il segretario nazionale di Rifondazione Maurizio Acerbo, e il candidato presidente alle Regionali, Luciano D'Amico. La manifestazione è ancora in corso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA