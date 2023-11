L'Aquila Film Festival omaggia 'Io Capitano' di Garrone

Torna nel capoluogo, con due proiezioni speciali al palazzetto dei Nobili in occasione della giornata conclusiva dell'Aquila Film Festival, il film di Matteo Garrone 'Io Capitano', in programma domani, sabato 18.

Un lungometraggio in lizza per una nomination agli Oscar che racconta la storia di due giovani, Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio per raggiungere l'Europa.

La loro diventa un'odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto, le ambiguità, la violenza e l'ipocrisia. Alle 15.30 la prima proiezione, alle 18.30 la seconda. Per l'occasione, interverrà Mamadou Kouassi l'operatore culturale la cui storia ha ispirato la sceneggiatura.

L'incontro con Kouassi è previsto alle 17.30 e sarà moderato dal giornalista Mattia Fonzi alla presenza di rappresentanti di varie realtà che si occupano di inclusione e adolescenza: Rete Comunità Educative L'Aquila, Arci L'Aquila, Arci Solidarietà L'Aquila Scs, Assia (Associazione per la Solidarietà degli Stranieri in Abruzzo), Cpia L'Aquila, Stop Border violence e Centro Sociale ex Canapificio Caserta, Movimento migranti rifugiati Caserta. Prevista anche l'esibizione dell'Orchestra Policulturale di Piazza Palazzo con Sefora Spinzo.

A seguire, ci sarà la premiazione del miglior film e miglior cortometraggio in concorso.



