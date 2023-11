Violenza donne, rassegna a Pescara, eventi fino a febbraio

Prende il via oggi e prosegue fino a febbraio dell'anno prossimo la rassegna "#365 giorni no alla violenza sulle donne", organizzata dall'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pescara, guidato dal vice sindaco Adelchi Sulpizio. Il calendario, presentato stamani in conferenza stampa, si compone di 34 eventi promossi in collaborazione con gli istituti superiori, con i comprensivi 1 e 8 (Tinozzi e Foscolo) e con tante associazioni e realtà del terzo settore, dal Centro Ananke al Centro ascolto maltrattanti.

Il 25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha detto Sulpizio, in conferenza, ci sarà l'evento clou: alle 21, al cinema teatro Circus, si svolgerà una serata proprio su questo tema che vedrà sul palco la cantante Nina Zilli, accompagnata dal sax di Raffaele Casarano.

"Tra musica e parole Zilli lancerà il suo messaggio sulla non-violenza da Pescara - ha detto l'assessore - Sarà un evento gratuito (la prenotazione è obbligatoria su www.eventbrite.it), che segue quello di grande successo dell'anno scorso di Irene Grandi e si inserisce in un calendario molto ricco, tra concerti, convegni, spettacoli teatrali, musica, danza, incontri nelle scuole, laboratori per gli studenti e per i bambini, cineforum. Previsti anche un torneo di calcio e uno di basket, dei flashmob e l'inaugurazione di una panchina contro la violenza sulle donne".

"Si parlerà anche di violenza di genere e disabilità, oltre che di discriminazione nei confronti di donne affette da sclerosi multipla. Lavoreremo sulla cura del linguaggio, che è fondamentale", ha proseguito l'assessore sottolineando che il programma "è nato dalla consapevolezza che è sempre troppo poco quello che si fa per fermare la violenza sulle donne. Bisogna parlarne tutti i giorni, come faremo noi fino al 23 febbraio 2024 seguendo vari percorsi, perfino entrando nei centri sociali per anziani, perché la sensibilizzazione non è mai abbastanza".

Tra le iniziative imminenti quella del 24 novembre: un laboratorio all'Aurum che vedrà la partecipazione di 600 studenti delle superiori e del presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza.



