Naiadi: carabinieri acquisiscono documenti all'impianto

Carabinieri, in tarda mattinata, all'Impianto Sportivo "Le Naiadi" per l'acquisizione di documenti in merito all'inchiesta sull'affidamento della nuova gestione, sulla quale sta lavorando la Procura di Pescara. Gli uomini del Comando Provinciale di Pescara negli uffici alla ricerca di documenti utili per fare chiarezza su un'inchiesta che si basa sull'ipotesi di reato della turbativa d'asta e che vede, al momento, 4 nomi iscritti sul Registro degli indagati dal Pm Luca Sciarretta: Riccardo Fustinoni in qualità di dirigente del Club Acquatico a cui è stata affidata la gestione; Vincenzo Serraiocco della "Auditors&Consultans", la società. che ha curato il Piano Economico; Donato Cavallo Direttore Generale dell'Arecom e Gianluca Cieri broker che ha promosso la garanzia fideiussoria da 39 milioni di euro.



