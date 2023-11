Morta a 43 anni in ospedale, Procura Sulmona apre inchiesta

La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento contro ignoti, sulla morte di una ristoratrice di 43 anni di Pettorano sul Gizio (L'Aquila), avvenuta nell'ospedale del capoluogo peligno. Gli accertamenti investigativi sono scattati a seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta in Procura tramite un esposto. Il magistrato titolare dell'inchiesta ha ordinato l'acquisizione della cartella clinica, nonché di tutta la documentazione sanitaria, per ricostruire la gestione della paziente in ospedale. Dal pronto soccorso, dove era stata presa in carico nella tarda mattinata dello scorso 9 ottobre, alla radiologia dove, mentre veniva sottoposta a Tac, è deceduta nel primo pomeriggio. Gli operatori sanitari in servizio avevano posto in essere le varie manovre di rianimazione, purtroppo inutilmente.

Le indagini, ancora in fase preliminare, mirano a sgomberare il campo da ogni dubbio. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.



