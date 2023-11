'Guida in sicurezza' Aci per la Guardia di Finanza L'Aquila

Circa 600 allievi della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila a lezione di "Guida in sicurezza" in collaborazione con l'Automobile Club L'Aquila e i formatori Aci Ready2Go, per la formazione e la sensibilizzazione sulle principali tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza, con 2 ore di teoria e 2 di pratica, oggi e domani, 16 e 17 novembre.

"La Guardia di Finanza ricopre un ruolo straordinario a tutela e difesa di tutti noi e metterli in condizione di farlo nel migliore dei modi è uno dei compiti principali dell'Automobile Club", ha affermato Gerardo Capozza, segretario generale dell'Automobile Club d'Italia.

Sulla base degli ultimi dati statistici Aci-Istat all'Aquila lo scorso anno su una popolazione di 287.151 persone e un parco circolante composto da 283.300 veicoli, sono stati 545 gli incidenti stradali con 13 morti e 819 feriti, nel 2021 rispettivamente 568, 26 e 835. Il costo sociale totale del 2022 è stato di 67.350.577 euro, ossia oltre 233,00 euro ad abitante.

"Chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nella lotta ai crimini informatici, economici o fiscali perpetrati ai danni dei cittadini, è a maggior ragione fondamentale per i giovani allievi della Guardia di Finanza saper affrontare correttamente le insidie che possono capitare al volante - aggiunto l'avvocato Marfisa Luciani, presidente dell'Automobile Club L'Aquila -. È corretto sanzionare chi commette un'infrazione, ma, spesso, è altrettanto importante educare e sensibilizzare a propria volta gli automobilisti al rispetto delle regole".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA