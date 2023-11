Commercio estero, distretti Abruzzo continuano a crescere (2)

Prosegue il recupero dei due distretti dell'abbigliamento, in controtendenza rispetto agli altri distretti italiani dell'abbigliamento, che arretrano leggermente nel secondo trimestre. Il territorio sta beneficiando di alcuni rilevanti investimenti in loco da parte di importanti griffe. L'Abbigliamento nord-abruzzese registra un risultato nel semestre pari a 44 milioni di euro (+17,8%) e l'Abbigliamento sud-abruzzese chiude il primo semestre con un totale di 27 milioni di export (+86,2%).

L'unico distretto con segno negativo nel semestre è quello del Mobilio che cala anche nel secondo trimestre del 2023 (-13,4%), dopo il -10,2% del primo.

Nel complesso gli Stati Uniti si confermano principale mercato di sbocco, con 65 milioni nel primo semestre del 2023 e una crescita tendenziale del 4,5%. Incremento a doppia cifra anche verso la Germania (40 milioni, +10,5%). Si conferma al terzo posto la Francia (32 milioni, +2,7% nel semestre), seguita dal Regno Unito (23 milioni, +24,1%). Tra le economie emergenti, che pesano in totale circa il 20% sulle esportazioni distrettuali abruzzesi, riprendono le esportazioni verso la Russia (+27%), che con 6 milioni recupera i livelli del primo semestre del 2019.

"Le specializzazioni dei distretti abruzzesi confermano ancora una volta la loro competitività sui mercati internazionali, grazie alla loro flessibilità e alla qualità dei prodotti, facendo registrare il settimo trimestre consecutivo di crescita - spiega Roberto Gabrielli, Direttrice Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo -. Export, innovazione e sostenibilità sono i pilastri per la crescita delle nostre aziende, anche e tanto più in un contesto geopolitico di incertezza. Occorre restare focalizzati e fare sistema su questi asset e Intesa Sanpaolo, come prima banca italiana e della regione, è impegnata a supportare al meglio gli investimenti strategici delle imprese in tal senso. Solo nell'ambito dei finanziamenti S-Loan, che vantano un meccanismo di premialità al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e digitalizzazione, ad oggi abbiamo erogato alle imprese abruzzesi 140 milioni di euro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA