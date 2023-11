Verifiche sismiche entro gennaio per Tribunale Sulmona

Scatta l'operazione sicurezza per il Tribunale di Sulmona, oggetto d'indagine sul piano sismico e strutturale: il ministero della Giustizia ha conferito all'ingegnere Vincenzo Petrella l'incarico di studio di vulnerabilità sismica. I primi sopralluoghi, con rilievi fotografici, sono stati eseguiti in queste ore. La perizia sarà depositata entro il 31 gennaio 2024. Il professionista ha risposto a un bando del ministero che sta avviando una ricognizione dei singoli presidi di legalità sul piano statico.

A seguito dello studio della vulnerabilità sismica si definiranno tre linee di intervento: rafforzamento locale in base alla eventuali carenze strutturali, miglioramento sismico, adeguamento sismico. Sarà il ministero a fare le sue valutazioni, anche se gli addetti ai lavori già si stanno muovendo per evitare che lo studio possa essere un espediente per la chiusura.

"Seguiamo il caso con molta attenzione anche perchè la proprietà dello stabile è comunale" interviene il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero. Per il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Luca Tirabassi, si tratta di due questioni diverse. "Eviterei di associare il filone della geografia giudiziaria alla struttura in sé" conclude Tirabassi, convinto che, in caso di criticità documentate, si troverà comunque una soluzione.



