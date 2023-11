Scuola: Azione, no ad accorpamenti 'Marchitelli' e 'Ridolfi'

"Due storici Istituti Scolastici della provincia di Chieti, l' Istituto Alberghiero 'Marchitelli' di Villa Santa Maria e l'Istituto Agrario 'Ridolfi-Zimarino' di Scerni, rischiano di perdere la loro autonomia e le loro peculiarità, minandone così alla base la possibilità di crescita e di permanenza". A rilanciare l'allarme è il neo eletto presidente provinciale di Chieti di Azione, Nino Fuiano.

"È assolutamente da scongiurare tale sciagurata ipotesi - ha aggiunto in una nota - perché i due istituti per quello che rappresentano per il territorio, per la loro storia, per la complessità di gestione non possono essere considerati solo attraverso un dato numerico relativo agli alunni. All'interno hanno vere e proprie 'aziende' riferite al settore di specializzazione. Il 'Marchitelli' è un vero e proprio albergo con ristorante, sono presenti convitti che danno alloggio a circa 150 ragazzi, cucine, sala ristorante, servizio di reception e tuttociò che caratterizza una vera e propria impresa del turismo. Lo stesso dicasi per il 'Ridolfi-Zimarino' con gli ettari di terreno agricolo, la produzione di vino e di olio, laboratori e persino una zona di coltivazione di piante officinali, oltre al convitto per l'ospitalità degli alunni." "Il contingente annuale assegnato dal decreto ministeriale 127/2023 stabilisce, per la Regione Abruzzo, un numero totale di 179 dirigenze - ha spiegato - , riconfermando il potere decisorio regionale di provvedere 'autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno'. E' di assoluta evidenza che la Regione Abruzzo non ha saputo o voluto ragionare su criteri di merito e di opportunità, ma si è limitata ad una mera applicazione di criteri numerici, peraltro superati dalla normativa attuale."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA