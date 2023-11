Save the children, in Abruzzo 74% scuole ha banda ultralarga

Secondo le stime, guardando alla percentuale di scuole con la banda ultralarga, l'Abruzzo si situa al di sopra delle media nazionale di scuole connesse - dall'infanzia alle superiori - con il 73,9%, rispetto al dato nazionale del 69,3%. È quanto emerge dai dati della 14/a edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo 'Tempi digitali', diffusi da Save the Children in vista della Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che si celebra lunedì 20 novembre.

Nei comuni di Chieti e di Pescara tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado risultano connesse alla banda larga.

All'Aquila il 75% delle secondarie di primo grado e il 92% delle secondarie di secondo grado, l'83% e il 67% a Teramo. Inoltre, se in Italia il 76% delle scuole primarie e secondarie (statali e non statali) dispone di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità, in Abruzzo sono il 74,6%, di poco inferiore alla media nazionale.

Per realtà territoriali difficili da raggiungere o poco dotate di opportunità culturali e ricreative, rileva lo studio, il digitale rappresenta uno strumento di innovazione didattica, utile, per esempio per collegare le piccole scuole, ovvero plessi che accolgono pochissimi studenti (poco più di 11mila in Italia), che diventano così luogo di sperimentazione e un importante presidio comunitario. Più in generale, il digitale è un potente strumento per innovare e sperimentare, oltre che per l'inclusione. Tra le applicazioni più sperimentate negli ultimi anni c'è il gaming applicato alla didattica: dalle Escape Room per imparare le declinazioni del greco antico all'utilizzo del videogame Minecraft, passando anche per il coding, ovvero la programmazione informatica, tutte attività che favoriscono la creatività, il problem solving e il lavoro di squadra.



