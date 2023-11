Muntagninjazz winter, riparte stagione a Sulmona

"Dopo una fantastica stagione estiva, che ancora una volta ha movimentato e riempito di note la città, torna nella location di SpazioPingue la versione club di Muntagninjazz Winter. Cinque eventi, con esordio il 24 novembre", dichiara il patron dell'Associazione Muntagninjazz Walter Colasante che in partnership con il gruppo Pingue organizza la sessione invernale arrivata alla sua 5° edizione.

Arriva Lino Patruno, colonna portante dello swing in Italia, e i suoi Blu Five, tra cui al sassofono, il musicista autoctono Giancarlo Colangelo. Il 15 dicembre avremo il piacere di ascoltare "Flo" Floriana Cangiano, un'artista dalle straordinarie doti vocali accompagnata da eccellenti musicisti.

Il 9 febbraio l'immancabile Fabrizio Bosso. "Fabrizio è con noi sin dagli esordio del Muntagninjazz ed ha creduto da subito al progetto", evidenziano gli organizzatori. "Sarà accompagnato da Julian Mazzariello, talentuoso pianista, anche lui nostro caro amico". La sorpresa del 21 marzo sarà la potente voce blues di JJ Thames accompagnata dal chitarrista Luca Giordano, Abramo riti, Walter Cerasani e Andrea Colella. L'ultimo evento sarà dedicato alle canzoni di Frank Sinatra interpretate dalla voce calda di Gianluca Guidi.

"Tanti sono gli amici e appassionati del Muntagninjazz Winter @ spazioPingue che ci spronano nel continuare ad organizzare la versione invernale. Mai avremmo immaginato quando siamo partiti ben 5 anni fa di raccogliere tutto questo entusiasmo e le belle emozioni regalate nelle tante serate all'insegna della buona musica, buon cibo e tanta amicizia. Un Grazie a Walter che continua a sorprenderci per le giovani proposte che puntualmente ritroviamo qualche anno dopo gravide di successi ma anche per i collaudati artisti che si intrattengono con noi anche apprezzando qualche buona leccornia della nostra terra. E' il nostro contributo per continuare a fertilizzare di entusiasmo e creatività la Comunità Peligna." afferma Fabio Spinosa Pingue, amministratore di Conad Pingue.



