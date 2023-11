Ucciso a Nassiriya nel 2006, Sulmona gli intitola parco giochi

Non si chiamerà più 'parco giochi di via Sallustio' quello di Sulmona (L'Aquila), ma "Parco Franco Lattanzio". L'area verde della città peligna è stata intitolata questa mattina alla memoria del maresciallo dei Carabinieri originario di Pacentro (L'Aquila) che cadde vittima di un attentato terroristico in Iraq, a Nassiriya, il 27 aprile 2006, insieme ad altri tre militari, due italiani e un romeno.

"Una cerimonia che ci consente di unire indelebilmente questo spazio, adiacente alla caserma e al Commissariato, alla memoria del figlio di questa nostra terra, fulgido esempio di eroismo, abnegazione e attaccamento a senso del dovere. Abbiamo il dovere della memoria" ha detto il sindaco di Sulmona (L'Aquila), Gianfranco Di Piero, intervenendo alla cerimonia insieme al vicesindaco di Pacentro, Franco Pennelli, e al comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Antonino Neosi, originario di Raiano (L'Aquila), alla sua prima uscita pubblica.

L'intitolazione arriva al termine di un iter che si è concluso con il via libera della commissione toponomastica e della Giunta comunale. Presenti le autorità religiose, militari e i familiari di Lattanzio; il fratello Tonino ha scoperto la targa insieme ai rappresentanti delle istituzioni.



