Mondiali pattinaggio, assessore Sport L'Aquila nega scippi

"Non c'è stato alcuno scippo dei mondiali di pattinaggio a rotelle, è semplicemente emersa l'impossibilità di avere l'impianto a disposizione per il 2024 con lavori i cui tempi sono dettati dal Pnrr". Vito Colonna, assessore allo Sport del Comune dell'Aquila, interviene spiegando all'ANSA le ragioni che obbligano la città a fare un passo indietro in merito alla possibilità di organizzare le prove iridate di corsa su pista nel 2004. Una scelta, quest'ultima, concordata con il presidente della Federazione internazionale sport rotellistici, Sabatino Aracu, e con il segretario della Federazione internazionale World skate, Roberto Marotta. "Nel 2021 - ha ricordato Colonna - nonostante gli strascichi della pandemia, sono stati organizzati gli Internazionali di Italia Open di pattinaggio, preludio dei Campionati europei 2022 che si sono svolti all'Aquila a settembre dello scorso anno".

All'interno di questa complessiva attività sportiva si inserisce il restyling della pista di pattinaggio del complesso di Santa Barbara. "I campionati del mondo di pattinaggio - ha sottolineato Colonna - comprendono ben 12 discipline di cui 3 programmate in Abruzzo (corsa su pista, circuito stradale e maratona) e le restanti nove (da hockey a rotelle, skateboard e via dicendo) verranno inserite sul territorio nazionale. La corsa su pista, che difficilmente da sola avrebbe portato seimila persone in città, non potrà essere programmata in città per indisponibilità temporanea della pista di Santa Barbara.

L'Aquila è però pronta a offrire tutto il supporto qualora ci fossero problemi logistici fra le altre località individuate in Abruzzo. Ad esempio - ha detto ancora - Sulmona ospiterà una delle due prove su strada, ma solo se i lavori di pavimentazione verranno effettuati in tempo utile. In caso contrario le strade della nostra città subentreranno".

L'assessore ha anche chiarito che la "priorità è quella di portare avanti i lavori per realizzare la prima pista di 200 metri coperta in assoluto in Italia, con circuito omologabile per le competizioni internazionali". Sono partiti, intanto, i lavori per la realizzazione della pista a Montesilvano (Pescara), città ora designata al posto del capoluogo.



