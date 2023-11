I Solisti Aquilani in tour con Richard Galliano

La rassegna Musica per la città, con la direzione artistica di Maurizio Cocciolito, propone giovedì 16 novembre, alle 18 nell'auditorium del Parco all'Aquila, il concerto dei Solisti Aquilani con il fisarmonicista Richard Galliano, uno dei più eclettici interpreti dello strumento, a suo agio con il repertorio jazz senza dimenticare il tango, la canzone francese e le proprie composizioni.

Con l'orchestra abruzzese, l'artista francese di origini italiane, si esibirà anche mercoledì 15 novembre a Senigallia (Ancona) e venerdì 17 novembre a Teramo. Riferendosi ai Solisti Aquilani il fisarmonicista ha detto all'ANSA: "Con loro c'è una buona intesa, anche sulle mie composizioni". Non a caso eseguirà cinque suoi brani più l'omaggio a uno dei suoi maestri, Astor Piazzolla.

Figlio di Lucien Galliano, professore di fisarmonica di origine italiana, Richard ha cominciato a suonare la fisarmonica a quattro anni. Ha frequentato il conservatorio di Nizza per studiare armonia, contrappunto e trombone. Arrivato a Parigi nel 1975, Richard Galliano ha fatto subito la conoscenza di Claude Nougaro, del quale sarà amico, fisarmonicista ma anche direttore d'orchestra, fino al 1983. Il secondo incontro decisivo avrà luogo nel 1980, con Astor Piazzolla: il geniale compositore e bandoneonista argentino lo incoraggerà a creare la nuova musette francese, come lui in precedenza aveva inventato il nuovo tango argentino.

Nell'arco della sua carriera Richard Galliano ha collaborato con un numero impressionante di artisti e musicisti di elevato profilo: in ambito jazz, Chet Baker, Eddy Louiss, Ron Carter, Wynton Marsalis, Charlie Haden, Gary Burton, Michel Portal, Toots Thielemans, Kurt Elling, Enrico Rava e molti altri. E poi Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Greco, Dick Annegarn, Georges Moustaki, Allain Leprest, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, per la canzone francese.

Nei giorni scorsi, Galliano ha suonato anche ad Avezzano e Sulmona (L'Aquila), Pescara e Campobasso.



