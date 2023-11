Chieti, via libera Revisori a Dup e bilancio riequilibrato

Il collegio dei Revisori dei conti del Comune di Chieti ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023-2025 dell'ente e sul connesso Documento unico di programmazione, invitando però l'ente ad apportare all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gli emendamenti tecnici raccomandati dal collegio di revisione. I due documenti sono stati approvati dalla Giunta lo scorso ottobre. "Il parere favorevole dei Revisori dei conti è una buona notizia per la città, perché significa che la bozza del Bilancio stabilmente riequilibrato che il Comune ha dovuto costruire nell'ambito della procedura di dissesto, è affidabile e può continuare il suo percorso verso l'approvazione in Consiglio comunale - commenta il sindaco Diego Ferrara - Questo passaggio è delicatissimo, in questi mesi stiamo facendo davvero di tutto per far ripartire la città, provata dalla situazione economica e finanziaria maturata in tanti anni - aggiunge Ferrara - L'approvazione del primo bilancio dopo la dichiarazione di dissesto per Chieti significa respiro e futuro, si tratta di un bilancio costruito con una grande attenzione e con un costante confronto con tutti i soggetti competenti e utili a dare un contributo positivo allo scopo, come l'Ifel, Fondazione Anci per la Finanza Locale, che è un interlocutore prezioso per il cammino che stiamo facendo e per la nostra ferma volontà di risanare l'Ente e consentire a Chieti ciò che oggi non può fare a causa della forte situazione debitoria trovata".

Domani il bilancio sarà all'esame della apposita commissione consiliare, l'obiettivo è arrivare nel più breve tempo possibile al Consiglio comunale per la discussione e l'approvazione.





