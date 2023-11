Provincia L'Aquila: Caruso, risultati ok, spero tutti rieletti

"Nonostante la limitatissima durata del mandato di soli due anni, posso affermare che gli obiettivi sono stati tutti centrati, siamo riusciti a raggiungere un livello di efficienza della Provincia come mai in precedenza". Così il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, al termine del mandato biennale del Consiglio provinciale che si è concluso nei giorni scorsi con l'ultima seduta. Il prossimo 21 dicembre è fissata l'elezione di secondo livello, cioè con il voto riservato ai soli sindaci e ai consiglieri comunali in seguito alla riforma che ha smantellato il sistema. I presidenti rimangono in carica per quattro anni. "Non a caso abbiamo ottenuto la celebrazione dell'assemblea nazionale all'Aquila, e nemmeno poi così casuale è stata la partecipazione del presidente della Repubblica Mattarella. Spero che i consiglieri uscenti si ripropongano per essere senz'altro confermati dagli amministratori comunali - spiega ancora Caruso che è sindaco di Castel di Sangro e vice presidente dell'Unione delle Province italiane (Upi), il quale, in riferimento ai lavori dell'ultima seduta del Consiglio, sottolinea - con questi importanti interventi si chiude l'attività del primo mandato di questa Presidenza".



