Introdacqua, in duemila alla 'festa del ringraziamento'

La minaccia del maltempo non ha fermato entusiasmo e partecipazione a Introdacqua dove si è rinnovato l'appuntamento con la Festa del Ringraziamento, giunta alla 15/a edizione. Duemila persone hanno raggiunto il piccolo borgo della Valle del Sagittario vestito a festa. La ricorrenza celebra l'antica usanza che vedeva contadini e artigiani ringraziare il Signore per il buon esito dei raccolti. Dal 2006 l'Associazione Futura ripropone questa tradizione con degustazioni di prodotti a chilometro zero, coinvolgendo produttori locali e artigiani detentori degli antichi mestieri.

Il centro storico ha visto infatti l'allestimento dei padiglioni dove è stato possibile fare acquisti, degustare i prodotti realizzati secondo le vetuste ricette della gastronomia locale: dolci, prodotti caseari, vini locali, articoli artigianali.

Introdacqua con la festa del ringraziamento intende far scoprire la sua storia. "Le premesse sono delle migliori, tenendo conto che si tratta di un appuntamento ormai collaudato" commenta il sindaco, Cristian Colasante



