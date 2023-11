In migliaia a Controguerra per la Corsa di San Martino

Da 25 anni unisce qualità, quantità, longevità, divertimento: a Controguerra (Teramo) è tornata la "Corsa di San Martino" che anche quest'anno ha richiamato un migliaio di sportivi per la gara podistica vera e propria di 14.9 km e circa 2.500 di appassionati per la passeggiata non competitiva di 5 e 8 km denominata "Mangialonga Run", caratterizzata dai ricchi ristori con cucina del luogo e un paesaggio totalmente immerso nella natura.

Per il secondo anno consecutivo ha trionfato il burundiano Leonce Bukuru, seguito dal keniano Mwikya Patrick Mutunga e dal marchigiano Andrea Falasca Zamponi. Per le donne Cavaline Nahimana, anche lei del Burundi, è arrivata prima, seguita dalla romana Paola Salvatori, già medagliata a Controguerra, e dalla piemontese Greta Negro. L'organizzazione è stata a cura del Gruppo podistico Avis Val Vibrata, con Raffaele Traini, Mauro Scarpantonio, Alberto Pompilii e centinaia di collaboratori.

Questa la classifica femminile 1.Cavaline Nahimana (Atl. Unicusano Livorno, 53'08"); 2. Paola Salvatori (U.S. Roma, 57'05"); 3. Greta Negro (Atl. Vercelli 78, 57'33"); 4. Zoe Pretara (Runners Chieti, 1h00'11"); 5. Sara Di Prinzio (Runners Chieti, 1h01'01").

E questa la classifica maschile 1. Leonce Bukuru (Cosenza K42, 45'51"); 2. Mwikya Patrick Mutunga (Atl. Potenza Picena, 46'51"); 3. Andrea Falasca Zamponi (Atl. Potenza Picena, 47'11"); 4. Italo Giancaterina (Atl.

Vomano, 47'52"); 5. Biniyam Senibeta Adugna (ASD Tortomondo, 49'57"); 6. Mohammed Lamiri (Run card, 50'51"); 7. Michele Uva (Free Runners Molfetta, 50'56"); 8. Pasquale Rutigliano (Bitonto Runners, 51'01").



