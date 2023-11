Musica, 'Passi d'amore e transumanza' con il Coro Farthan

"Passi d'amore, passi di transumanza" è il titolo dell'affascinante viaggio musicale, attraverso canti del Sud Italia, che l'Arca, Associazione Regionale Cori d'Abruzzo, ha organizzato a Pescara con la partecipazione di uno dei gruppi femminili più originali, coinvolgenti e apprezzati in Italia: il "Coro Farthan" diretto da Elide Melchioni. L'appuntamento è per oggi, sabato 11 novembre, nella Chiesa di Sant'Andrea con inizio alle ore 21, con il Coro Farthan, nominato "Coro Ambasciatore di Pace" per i messaggi che veicola con i suoi brani. Il programma è frutto di studi e ricerche etnomusicologiche che la direttrice, Elide Melchioni, ha compiuto dalla metà degli anni '90 sulla musica del Sud Italia e dei Balcani. Il coro si avvale di Anna Palumbo a fisarmonica e percussioni e di Antonio Stragapede alla chitarra e al mandolino.

Il Coro Farthan nasce nel 2011 a Marzabotto (Bologna) per riunire vocalità creative e curiose della valle del Reno. Il nome è di origine etrusca e significa letteralmente genio, forza creativa. Il repertorio della formazione "al femminile" si basa sul canto di tradizione orale, italiano e non solo. Nel 2016 è uscito il primo Cd intitolato "Mef - Massima Energia Femminile".

Ha vinto vari premi fra i quali il prestigioso concorso corale di Vittorio Veneto e partecipa a programmi televisivi. Fra gli ultimi lavori si segnala la partecipazione allo spettacolo "Senza mezze misure" di e con Carlo Lucarelli. È una rappresentazione del popolare e del femminile che coinvolge e chiama a far parte del racconto" (Choraliter n. 66, 2022).

L'evento rientra nelle celebrazioni dei 40 anni di attività dell'Associazione Regionale Cori d'Abruzzo.



