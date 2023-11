Distretto con 100 posti di lavoro, Prezza svolta su idrogeno

Siglato il protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale di Prezza (L'Aquila) e Ige, azienda che sta investendo in Valle Peligna e porterà cento posti di lavoro per realizzare il cosiddetto Distretto Italico sfruttando l'energia dell'idrogeno verde. "È un altro tassello importante per dare una svolta alla vallata. Come Comune metteremo a disposizione tutto ciò che sarà necessario" ha detto il sindaco, Marianna Scoccia.

Ige, nell'ambito del "Progetto Italico", intende sviluppare nella Valle Peligna un impianto di produzione di Idrogeno verde certificato, che verrà fornito all'industria e alla mobilità pesante del territorio. L'azienda australiana, con sede anche in Italia, sta valutando aree idonee all'installazione di impianti strumentali e diretti alla produzione di energie rinnovabili e in quest'ottica si colloca la lettera di intenti. Pertanto la richiesta mostrata al sindaco di Prezza, paese adiacente a Corfinio, che vedrà sorgere l'impianto di idrogeno a larga scala, è quella della disponibilità a procedere a una Manifestazione Pubblica d'Interesse per la valutazione della proposta Ige. L'intesa sarà funzionale al progetto più ampio di investimenti che Ige Italia SpA ha programmato sul territorio.

Nel circuito si è inserito anche il Comune di Raiano.



