Calcio, Pescara, lunedì il Rimini. Rinvio match di Pontedera

Dopo la vittoria in Coppa Italia con il Pineto il Pescara si prepara al posticipo di lunedì con il Rimini (stadio Adriatico ore 20.45). Un match verità per la squadra abruzzese reduce da tre ko di fila. Zeman senza il centrale di difesa Mesik che è squalificato dovrebbe far esordire Di Pasquale. Intanto il Pescara chiederà alla Lega il rinvio della gara di Pontedera in calendario per domenica 19 novembre alle 14 in terra toscana. La richiesta arriva a causa della convocazione per la prossima settimana dei nazionali Staver, Accornero e Tunjov. Il regolamento prevede che con almeno tre giocatori convocati nelle nazionali, si possa usufruire del rinvio. Quando la Lega prenderà atto della richiesta della società biancazzurra rinvierà il match con il recupero che slitterebbe a dicembre. I biancazzurri poi avrebbero 12 giorni per preparare il big match con il Cesena.





