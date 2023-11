Bloccati a 2.200 mt di quota, recuperati dal Soccorso Alpino

Rimasti bloccati a 2.200 metri di quota, sul sentiero 6 che conduce al monte Velino dal versante Sud, sono stati tratti in salvo dal Soccorso Alpino.

Protagonisti dell'episodio, avvenuto in tarda mattinata, sono due escursionisti residenti a Veroli (Frosinone).

Sul posto, con l'elicottero dei Vigili del Fuoco, sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e un operatore dei Vigili del Fuoco.

Una volta raggiunti i due, che erano illesi, attorno alle 14 sono iniziate le operazioni di discesa, assicurando gli escursionisti con tecniche alpinistiche, per garantire la massima sicurezza. A circa 1.900 metri di altitudine l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha successivamente imbarcato e trasportato a valle le squadre e i due escursionisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA