Zes unica, Bergamotto, è un'opportunità per l'Abruzzo

"Riteniamo che la Zona economica speciale unica sia un'opportunità. Un'opportunità anche per l'Abruzzo, in quanto la Zes era limitata a un numero ristretto di comuni, mentre ora è estesa a tutto il territorio della regione, consentendo di acquisire tutti i benefici derivanti da una zona economica speciale". Lo afferma a Chieti il sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, nel corso del convegno dal titolo "ZES, Comunità Energetiche e Nuova Programmazione 2021/2027: per una politica regionale di sviluppo".

L'iniziativa, nella sede di Academy ForMe, è stata promossa da Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, in collaborazione con l'Università "G. d'Annunzio" e con Europe Direct Chieti, con il patrocinio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Chieti e della Fondazione Commercialisti Chieti e in partnership con Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Vi hanno preso parte, tra gli altri, Mauro Miccio, commissario di Governo della Zes Abruzzo, Loris Rui, direttore del consorzio C.A.E.M. - Confartigianato, Luca Bozza, presidente della commissione Finanza agevolata del Consiglio nazionale Dcec, e Carmine Cipollone, responsabile servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE della Regione Abruzzo.

A proposito di Zes unica, il sottosegretario ha spiegato che a cambiare sarà la governance: "E' una governance centralizzata perché gestita dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ma non significa che non sia una cosa positiva nell'ottica dell'unitarietà e del rilancio del Mezzogiorno".

Bergamotto ha parlato anche di comunità energetiche, "un tassello della transizione energetica. L'obiettivo principale è arrivare a un'autonomia strategica. La guerra in Ucraina ci ha insegnato molto e ci ha fatto capire che dipendere da uno o due fornitori, in questo caso Paesi terzi, è molto rischioso, pertanto si percorre la strada dell'autonomia. Le comunità energetiche e tutte le forme di efficientamento e autoconsumo sono necessarie. La Zes può favorire questo percorso e può farlo anche e soprattutto per una questione di disciplina amministrativa semplificata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA