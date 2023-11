Tra parchi e trabocchi, turismo esperienziale in e-bike

Tra i luoghi del cinema dell'Abruzzo aquilano a caccia di segreti, indiscrezioni, curiosità davanti e dietro la macchina da presa, o lungo la Costa dei Trabocchi, da Ortona a Fossacesia, attraverso un itinerario tra i più panoramici e suggestivi del litorale teatino, lì dove si possono cogliere tante suggestioni dannunziane.

Oppure, ancora, attraverso i sentieri della Piana di Navelli, proprio nei periodi di raccolta delle olive o dello zafferano.

Quelle che Massimiliano De Santis di Ebike Tour Abruzzo propone sono pedalate rilassate e riflessive per cogliere una delle tante sorprese che il territorio offre lungo il percorso.

"Da qui si gode uno spettacolo unico - sottolinea quando avvia i turisti alla ciclabile di Ortona - si pedala a pochi metri dal mare con le sue onde che si infrangono a riva. Si pedala per un po' e poi ci si ferma per condividere storie".

E-Bike, Mtb, Gravel e bici da strada, la scelta è da adattare al tipo di escursione. "Stiamo lanciando anche una linea di bici in omaggio ai luoghi del cuore d'Abruzzo - spiega De Santis -.

Con due modelli distinti: 'Sirente' a 21 velocità con freni a disco meccanico, in omaggio anche a un Parco i cui itinerari li stiamo scoprendo di volta in volta; 'Piccolo Tibet', a 9 velocità con freni a disco idraulico".

Alcuni esemplari elettrici verranno chiamati 'L'Aquila', in omaggio alla città natale di De Santis che lavora anche all'estero ed è in partenza per le isole Canarie dove organizzerà dei tour a partire dal 19 novembre.



