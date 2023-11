Ricerca, accordo Univaq e Igesan su tecnologie riabilitative

Martedì 14 novembre la sede del Rettorato dell'Università dell'Aquila a palazzo Camponeschi ospiterà alle 10.30 un incontro di presentazione delle linee di ricerca in campo riabilitativo neuromotorio e cognitivo con focalizzazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie, della bioingegneria e della telemedicina, oggetto della convenzione siglata tra il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (Mesva) e l'Ispettorato generale della Sanità militare Italiana (Igesan).

All'iniziativa sarà presente l'Ispettore generale dell'Igesan, Vito Ferrara, il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, e il direttore del Mesva, Guido Macchiarelli.

Le relazioni avranno come tematica principale le innovazioni tecnologiche in ambito riabilitativo con applicazioni in campo sanitario militare e civile e saranno tenute da Francesco Rizzo, direttore Centro veterani della Difesa, da Aldo Lazich - Capo sezione Bioingegneria e da Tommaso Sciarra - Capo sezione Medicina Traslazionale, oltre che dalla professoressa Irene Ciancarelli, responsabile della convenzione di ricerca e organizzatrice dell'incontro e dal professor Giovanni Morone, entrambi afferenti al Dipartimento Mesva. L'evento sarà aperto da una relazione tenuta dal generale Vito Ferrara in merito alla Sanità militare in patria e nei teatri operativi.

La convenzione siglata tra Mesva e Igesan consentirà la realizzazione di nuovi scenari di ricerca in campo riabilitativo relativi alle nuove tecnologie quali robotica, realtà virtuale e metaverso per il trattamento di disabilità motorie e cognitive in ambito militare e civile.



