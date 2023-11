Manovre pediatriche salvavita, corso per operatori a Vasto

Hanno preso il via nell'ospedale di Vasto i corsi per operatori sanitari sulle manovre da adottare sui bambini in caso di arresto cardiocircolatorio, per salvaguardare la loro vita in attesa di soccorsi avanzati ed evitare l'insorgenza di esiti neurologici. Il corso in "Paediatric Basic Life Support & Defibrillation" è stato avviato su iniziativa della responsabile della Pediatria del "San Pio", Patrizia Brindisino, e del responsabile del 118 della provincia di Chieti, Adamo Mancinelli. Attraverso lezioni teoriche e addestramento pratico su manichini, formatori esperti, abilitati al rilascio dell'apposita certificazione, stanno aiutando i partecipanti ad apprendere le principali manovre e la sequenza di rianimazione di base del lattante e del bambino. Il corso, fa sapere la Asl, mira inoltre a fornire conoscenze e abilità relative all'impiego del defibrillatore semiautomatico nel bambino in caso di arresto cardiorespiratorio. Dopo il primo appuntamento, il corso si ripeterà il 16 novembre, il 5 e 12 dicembre a Vasto nonché, il 30 novembre e il 14 dicembre, nella Pediatria di Chieti in collaborazione con la pediatra Nadia Rossi. La formazione era già iniziata a Vasto con i corsi di rianimazione neonatale in sala parto organizzati per tutto il personale di Pediatria, Nido e Ostetricia, tenuti da Patrizia Brindisino, Mariangela Conte, Adele Primavera e Antonio Sisto.





