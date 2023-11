Liceo 'Marconi' di Pescara celebra giornata della gentilezza

Più di mille ragazzi impegnati in attività laboratoriali che includono la pulizia di parchi e spiagge, la realizzazione di opere d'arte e letterarie ispirate da pensieri gentili, un flashmob poetico per le strade della città, la visita a strutture del territorio di Pescara, Spoltore, Montesilvano, come case di riposo, scuole dell'infanzia e canili. Il liceo 'G. Marconi' di Pescara, lunedì 13 novembre, celebrerà così la Giornata mondiale della gentilezza, evento "fondamentale per aumentare la consapevolezza sulla importanza di temi come il rispetto, l'ambiente, la pace e i diritti umani".

"I fatti tragici di Palermo e di Caivano avvenuti pochi mesi fa, che vedono coinvolti ragazzi giovanissimi - si legge in una nota della scuola, presieduta dalla dirigente Giovanna Ferrante - interrogano profondamente la società e, soprattutto, gli educatori su quello che si può fare per prevenire episodi di questo tipo e sulle proprie mancanze. Gli adulti appaiono sempre più smarriti e senza strumenti di fronte ad una profonda e rapida mutazione antropologica che rischia di consegnare al futuro generazioni di giovani privi di compassione, empatia, curiosità, emozioni profonde e costruttive".

"Lunedi 13 novembre docenti e alunni del liceo Marconi cercheranno di riportare al centro del discorso educativo il rapporto con la gentilezza e l'armonia della convivenza tra umanità e natura. La scuola - conclude il liceo in una nota - torni ad essere gentile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA