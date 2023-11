Festa degli orti a scuola, a Pescara evento contro sprechi

Una giornata dedicata all'ambiente e alla lotta agli sprechi che avrà per protagonisti gli studenti. E' l'iniziativa promossa per domani, venerdì 10 novembre, Festa nazionale degli orti Slow Food a scuola, dall'Istituto comprensivo 'Pescara 1', all'orto della secondaria 'Ugo Foscolo', in collaborazione con Scienza Under 18 Pescara e Slow Food.

La giornata, che prevede laboratori creativi contro lo spreco, sarà tutta dedicata all'orto. Gli alunni potranno seguire le lezioni nella nuova aula 'outdoor' dove l'ambiente, il territorio, il verde e la natura diventano coprotagonisti del processo educativo, in continuità con l'apprendimento in aula.

Attraverso l'orto didattico, infatti, gli studenti possono comprendere il legame con la natura e l'importanza del rispetto dell'ambiente. Spazio, inoltre, al tema dell'acqua come risorsa e bene da non disperdere, anche in chiave di promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale e sostenibilità ambientale.

"Promuovere nei confronti delle nuove generazioni, futuri cittadini di domani, attività sul risparmio - dicono i promotori dell'iniziativa - è un gesto necessario di responsabilità. Un passo importante nella direzione della consapevolezza di come dietro al consumo dell'acqua ci siano temi complessi che riguardano 'gli abitanti della Terra', e valori universali come l'equità sociale e la pace. In una società sempre più a rischio di cementificazione è molto importante dedicare attenzione alle 'pratiche verdi' anche tra banchi e lavagne ed è bellissimo vedere i giardini delle scuole sottratti all'incuria, fiorire e diventare luogo di gioco e apprendimento per studentesse e studenti".

All'iniziativa di domani saranno presenti rappresentanti delle associazioni e di tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita della giornata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA