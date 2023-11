Ecosistema di innovazione Vitality, confronto in Univaq

Entra nel vivo il progetto Vitality, l'Ecosistema di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità del Centro Italia finanziato con 120 milioni di euro a valere sui fondi del Pnrr, che coinvolge tutte le università di Abruzzo, Marche e Umbria, oltre a enti di ricerca e imprese, e che vede Univaq come hub, interlocutore di riferimento.

A dicembre si apriranno i bandi a cascata per le aziende, tramite i quali saranno stanziati 16 milioni di euro. Per illustrare i bandi e entrare nelle pieghe dell'ecosistema, il cui obiettivo è quello di facilitare il trasferimento tecnologico e di rendere più coerenti e coesi il sistema della ricerca e quello imprenditoriale presenti nei territori regionali coinvolti, sono stati individuati alcuni momenti di confronto. Il primo in occasione della Borsa della Ricerca a Catania, a cui hanno partecipato 250 tra aziende, università, startup.

L'edizione di quest'anno ha visto delle sessioni in cui sono stati presentati tutti gli ecosistemi di innovazione nati grazie ai fondi del Pnrr. A rappresentare Vitality è stato Fabio Graziosi, professore Univaq e presidente dell'omonima fondazione che coordina il progetto dell'ecosistema.

Inoltre, è in corso oggi all'Aquila, un appuntamento dedicato a tutti i soggetti coinvolti e reclutati in Vitality, al quale sono stati invitati tutti i rettori delle Università di Abruzzo, Marche e Umbria, insieme a Fabrizio Cobis, della Direzione generale della Ricerca del Mur.

Stamani a palazzo Camponeschi sono presenti anche Marcello Allegretti, responsabile attività di Ricerca e Sviluppo Dompè; Alessio Gnaccarini, direttore generale CosMob; Antonio Graziano, presidente Polo tecnologico Piemontese; Leonardo Mazzini, Chief Technical Officer Thales Alenia Space Italia; Pasquale Morano, vicesegretario nazionale e Direttore medico scientifico Croce Rossa Italiana; Letizia Urbani, direttore generale Meccano. A fare gli onori di casa, il rettore Univaq, Edoardo Alesse. Nel pomeriggio le presentazioni dei ricercatori universitari reclutati dal progetto.



